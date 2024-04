Il progetto di Arzachena sulle Piscine di Cannigione

Le Piscine di Cannigione, nel Comune di Arzachena, sono già vittima del fenomeno dell’erosione costiera. Questo ha reso necessario l’intervento da parte dell’amministrazione, che per la prima volta nel corso dell’estate 2024, applicherà il numero chiuso alla spiaggia. Per questo motivo, mercoledì 8 maggio 2024, il Comune ha fissato un appuntamento alle ore 17, presso lo Spazio Nexus in via San Pietro. Durante questo incontro verrà spiegato il report sull’analisi del progetto degli accessi contingentati. Interverranno l’assessore al Turismo, Claudia Giagoni e l’assessore all’Urbanistica e Demanio, Alessandro Malu. Saranno presenti anche gli operatori del Turismo di Arzachena. L’incontro sarà aperto al pubblico.

Il fenomeno dell’erosione costiera

L’erosione della costa è la conseguenza delle modificazioni del ciclo dei sedimenti determinate da cause naturali e antropiche. Nonostante le cause naturali siano state solitamente preponderanti, attualmente il fenomeno è provocato soprattutto dall’intervento dell’uomo sull’ambiente. Tra i fattori antropici principali: l’uso del suolo; l’alterazione della vegetazione; la costruzione di strutture abitative, ricreative e industriali; la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici o pesanti; lo scalzamento e la distruzione della duna; l’estrazione di acqua dal sottosuolo e la sua regimazione, per esempio, per il prelievo per uso potabile. Queste sono alcune delle azioni che compromettono i fragili e complessi equilibri che regolano la formazione delle spiagge e il loro sviluppo. L’erosione costiera ha raggiunto in molti tratti livelli di grave squilibrio e, considerata anche la velocità dei recenti fenomeni di arretramento delle spiagge, le previsioni future sono allarmanti.

