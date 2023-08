Compleanno speciale per la centenaria Lorenzina Mancini.

Ad Arzachena c’è un nuovo centenario. Ieri, 7 agosto, Lorenzina Mancini ha raggiunto il traguardo dei 100 anni ed è stata festeggiata dal sindaco Roberto Ragnedda e dall’amministrazione comunale. La nonnina del paese ha ricevuto un mazzo di fiori, una pergamena e una torta.

Un augurio speciale che ha riempito la città di gioia, dove zia Lorenzina Mancini è molto conosciuta e voluta bene. Sono tanti gli auguri gioiosi che ha ricevuto la donna attraverso i social e la pagina ufficiale del Comune di Arzachena.

Anche il comune gallurese è terra di centenari, come in molti paesi dell’Isola. Lo scorso anno aveva raggiunto il traguardo di un secolo Agostina Panzitta e sono presenti tantissimi nonnini molto longevi, come è comune in tutta la Sardegna.

