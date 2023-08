Boom di escort a Ferragosto, ma la Gallura perde il primato

Le escort in Gallura non vanno in vacanza nemmeno a Ferragosto.

Per molte escort gli affari calano a Ferragosto perché i loro clienti vanno in vacanza, ma non in Sardegna e in Gallura. Mentre in altre località meno uomini chiamano le escort perché preferiscono passare il 15 del mese con mogli, figli, amici e parenti, in Gallura questo non avviene.

Comunque, complessivamente, stando alla ricerca fatta da EscortAdvisor a Ferragosto sono aumentate del 33% le ricerche da parte degli italiani.

In Gallura stabile l’offerta di sesso (a pagamento).

L’analisi è stata realizzata dal sito numero uno per gli annunci delle professioniste, ovvero EscortAdvisor. Confrontando la settimana di Ferragosto del 2022 con quella precedente, si può notare come la presenza di escort sia calata in molte province d’Italia, tra cui località ambite durante il periodo estivo. Per esempio, Carbonia-Iglesias vede un decremento del –16,67%, Catania del –4,48%, Lecco del –1,79%, Ragusa del –2,27% e Rimini del –8,07%. In alcune province invece il numero delle escort rimane identico tra una settimana e l’altra, senza registrare alcun cambiamento. Queste sono Fermo, La Spezia, Nuoro e Olbia-Tempio.

Presenza di escort, snobbata la Gallura.

Analizzando i dati del 2022, la regione con maggiore presenza di escort ad agosto rispetto a luglio è la Sardegna che, tra le prime 10 province italiane, vede Carbonia-Iglesias (+70%) e Oristano (+54%) rispettivamente al primo e al secondo posto.

