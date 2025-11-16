Malumori ad Arzachena, la minoranza diserta il Consiglio

La minoranza in fermento ad Arzachena

Ad Arzachena tre consiglieri comunali della minoranza disertano l’aula: attacchi all’amministrazione su trasparenza e servizi. Tre consiglieri comunali, Rino Cudoni, Fabio Fresi e Francesca Pileri, hanno scelto di non partecipare alla seduta consiliare odierna, motivando la loro assenza come un “atto formale di protesta istituzionale“. La mossa, esplicitata in una nota congiunta, è un attacco diretto al modo in cui l’attuale amministrazione gestisce la cosa pubblica, focalizzando le critiche sulla trasparenza e sulla correttezza dei processi decisionali.

I pungi chiave della protesta

Trasparenza amministrativa e incompatibilità : i firmatari denunciano una persistente “zona d’ombra” sui temi della trasparenza. In particolare, si fa riferimento a presunte “incompatibilità evidenti” che riguarderebbero alcuni membri dell’Amministrazione, questione che la Segretaria comunale non avrebbe ancora affrontato con i chiarimenti richiesti.

: i firmatari denunciano una persistente “zona d’ombra” sui temi della trasparenza. In particolare, si fa riferimento a presunte “incompatibilità evidenti” che riguarderebbero alcuni membri dell’Amministrazione, questione che la Segretaria comunale non avrebbe ancora affrontato con i chiarimenti richiesti. La vicenda della Casa di Riposo : definita ormai una “emergenza sociale”, la gestione della Casa di Riposo è un altro punto dolente. La minoranza aveva richiesto l’istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta per far luce sulla situazione, ma accusa la maggioranza di continui rinvii e tentativi di “addossare le responsabilità a enti terzi”.

: definita ormai una “emergenza sociale”, la gestione della Casa di Riposo è un altro punto dolente. La minoranza aveva richiesto l’istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta per far luce sulla situazione, ma accusa la maggioranza di continui rinvii e tentativi di “addossare le responsabilità a enti terzi”. Sanità in Gallura : il comunicato estende la critica al fronte sanitario, lamentando una “situazione sempre più grave” caratterizzata da servizi insufficienti, difficoltà di accesso alle prestazioni e l’arretramento complessivo dell’offerta sanitaria locale, costringendo le famiglie a spostarsi per le cure.

: il comunicato estende la critica al fronte sanitario, lamentando una “situazione sempre più grave” caratterizzata da servizi insufficienti, difficoltà di accesso alle prestazioni e l’arretramento complessivo dell’offerta sanitaria locale, costringendo le famiglie a spostarsi per le cure. Disagi nel trasporto pubblico scolastico: infine, vengono sollevati seri problemi relativi al servizio scuolabus e al trasporto pubblico scolastico, evidenziando “ritardi, corse insufficienti, programmazione lacunosa e disagi quotidiani” per l’utenza, con ripercussioni sul diritto allo studio e sulla qualità della vita.

“Un atto politico”

I consiglieri specificano che la loro assenza non rappresenta una rinuncia, ma un “atto politico” mirato a non avallare una “rappresentazione fittizia della normalità”. La domanda retorica che pongono è: “se non si accetta il controllo, se si evitano i chiarimenti, se si sottraggono i fatti alla discussione pubblica, cosa si sta cercando di non far vedere?”.

Il comunicato si conclude ribadendo la ferma intenzione di continuare la battaglia democratica per ottenere “verità, trasparenza, responsabilità”. L’azione di oggi è presentata come un modo per far pesare il “silenzio di chi protesta più delle parole di chi finge di governare serenamente”.

L’episodio solleva un dibattito sull’efficacia dell’azione amministrativa e sulla necessità di un confronto più serrato tra maggioranza e minoranza su temi ritenuti essenziali per la comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui