Open day per i vaccini: tocca a La Maddalena, Palau e Oschiri

Palau, Oschiri e La Maddalena ospitano l’Open day per i vaccini

Dopo la tappa di Santa Teresa Gallura, anche Palau, Oschiri e La Maddalena ospiteranno l’open day per i vaccini a persone fragili e over 60.

Gli appuntamenti in Gallura

“Le iniziative nei Comuni di Santa Teresa Gallura, Palau e Oschiri sono state organizzate in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali che hanno individuato i locali e comunicato al Sisp della Asl Gallura i nominativi delle persone da sottoporre a vaccinazione. Palau ospiterà l’open day il 17 novembre, Oschiri il 24. Un ulteriore appuntamento straordinario, oltre a quello settimanale, è stato fissato anche a La Maddalena per il 21 novembre, in collaborazione con la Casa di Comunità: le prenotazioni dovranno essere effettuate nella sola giornata di giovedì 20, dalle 10.00 alle 12.00, contattando il numero di telefono 0789 791296″.

“Ringraziamo gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Olbia e Tempio Pausania – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura –. Perché stanno dando la propria disponibilità a recarsi nei Comuni in cui i sindaci ci hanno manifestato il bisogno di un supporto verso le persone in difficoltà. Superando difficoltà logistiche e con un impegno che spesso va oltre l’orario di lavoro. Dobbiamo garantire la massima attenzione ai pazienti fragili anche con queste iniziative di prossimità, perché l’influenza non va sottovalutata”.

“Nei primi dieci giorni di attività, sul territorio gallurese sono state somministrate circa 6mila dosi di vaccino. Principalmente attraverso i Medici di Medicina Generale e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che hanno coperto il 90% delle richieste. Il restante 10% delle somministrazioni è stato effettuato nelle farmacie e dai Pediatri di Libera Scelta”.

