Lavori a Cannigione, il marciapiede divide i residenti

Cannigione, polemiche sui lavori per il marciapiede in via Palau

Polemiche a Cannigione per il nuovo marciapiede nei lavori di riqualificazione dell’arteria che conduce verso Palau. Infiamma il dibattito pubblico, caratterizzato da visioni contrapposte sulla reale efficacia dell’intervento. Se da un lato l’opera punta a migliorare il decoro urbano, dall’altro una parte della cittadinanza solleva dubbi sulla gestione degli spazi. Evidenziando una presunta disparità di trattamento tra le diverse zone del centro abitato.

Secondo quanto riportato da diversi osservatori locali attraverso i canali social, la realizzazione del nuovo marciapiede starebbe generando pareri discordanti tra i residenti stessi. Mentre alcuni cittadini sottolineano la competenza delle maestranze impiegate e la regolarità tecnica dei lavori, altri lamentano la perdita di aree destinate alla sosta e un possibile restringimento della carreggiata che potrebbe penalizzare la circolazione stradale in vista della stagione estiva. In questo contesto di incertezza, vi è chi sostiene che lo spazio stradale sarebbe stato parzialmente recuperato attraverso uno spostamento della carreggiata stessa. Mitigando l’impatto del nuovo camminamento che tuttavia sembrerebbe essere sproporzionato rispetto alla sede stradale preesistente.

Strada ad alta densità di traffico

Le perplessità espresse dalla comunità riguardano in particolar modo la fluidità del traffico in un tratto stradale considerato ad alta densità per via del collegamento con Palau. Secondo i commenti apparsi sui social, le dimensioni attuali della strada potrebbero rendere difficoltoso, se non impossibile. L’incrocio simultaneo tra due mezzi pesanti o tra un pullman e un camion. Con il rischio che si vada incontro ad una paralisi totale della circolazione. Secondo alcuni, tale situazione porterebbe portare alla necessità di installare impianti semaforici per regolare il senso unico alternato, ovvero, l’installazione di divieti di transito per i mezzi pesanti, obbligando gli autobus a deviazioni logisticamente complesse.

Inoltre, tra i residenti serpeggia un senso di insoddisfazione per quella che viene definita una gestione dei marciapiedi a “due velocità”. Si osserva infatti come, a fronte di questo intervento in via Palau, ritenuto da alcuni esagerato, persistano tratti stradali sul lato opposto, in direzione dei centri commerciali. Dove i pedoni sarebbero ancora costretti a transitare tra erbacce e detriti per la mancanza di percorsi protetti. In conclusione, stando alle lamentele riportate dai cittadini, l’opera rischierebbe di trasformarsi in un ostacolo alla viabilità locale. Alimentando il timore che il nuovo intervento, seppure esteticamente apprezzabile, possa arrecare pregiudizio alla sicurezza stradale in virtù anche del notevole afflusso dei veicoli derivante dal traffico turistico imminente.

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