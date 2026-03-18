Tumori al seno, Berchidda aderisce al progetto “Mater&Komen”

Il Comune di Berchidda aderisce al progetto “Mater & Komen”
Coinvolge anche Berchidda l’impegno per la salute delle donne col progetto “Mater&Komen“, in collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Komen Italia. L’iniziativa mira a potenziare la cultura della diagnosi precoce offrendo esami clinici e diagnostici gratuiti alle donne residenti nell’isola, facilitando l’accesso a prestazioni di eccellenza.
L’adesione del Comune di Berchidda
Il Comune di Berchidda ha formalizzato la propria adesione al progetto per la giornata di sabato 28 marzo 2026, mettendo a disposizione 25 posti destinati a donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Presso la struttura ospedaliera del Mater Olbia si potrà usufruire di una visita senologica specialistica corredata da ecografia mammaria, strumenti fondamentali per il monitoraggio della salute femminile in una fascia d’età solitamente non inclusa nei programmi di screening istituzionali.
Le interessate dovranno presentarsi personalmente per la prenotazione presso l’Ufficio Servizi Sociali, situato al primo piano della Casa Comunale, a partire da giovedì 19 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 13:00. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili.
L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione alla salute pubblica, partendo dal presupposto che la diagnosi tempestiva resta l’arma più efficace per contrastare le patologie oncologiche.