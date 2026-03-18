Al via la pulizia della spiaggia di Lido del Sole dai rifiuti

La spiaggia di Lido del Sole di Olbia libera dai rifiuti.

La spiaggia di Lido del Sole, a Olbia, verrà ripulita dai rifiuti. L’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema rinnova il proprio impegno per il territorio e si prepara a tornare sul litorale con una nuova iniziativa di volontariato ambientale. Per questo appuntamento, il sodalizio guidato dal Presidente Marco Buioni ha stretto una significativa collaborazione con l’Associazione A.S.D. Mysportabilità, rappresentata dalla Presidente Sonia Marigliano e dal fondatore Mario Petrone, unendo le forze per un obiettivo comune di civismo e cura del bene pubblico.

L’evento.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 marzo, a partire dalle ore 9, presso la spiaggia del Lido del Sole. Durante l’intera mattinata, i volontari saranno impegnati nelle operazioni di pulizia dell’arenile, con l’intento di restituire decoro a uno dei tratti più suggestivi della costa. Per favorire la convivialità e ringraziare i cittadini del prezioso aiuto, l’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema offrirà il pranzo a tutti i partecipanti.

L’iniziativa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’ente, volto alla costante salvaguardia dell’ambiente e alla sensibilizzazione della cittadinanza. Attraverso il coinvolgimento attivo dei residenti, l’associazione punta a diffondere una cultura della tutela dell’ecosistema che parta dal basso e dal senso di responsabilità individuale. Gli organizzatori invitano dunque tutta la comunità a partecipare numerosa per dare un segnale concreto di amore per la propria terra.

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