La Marina di Porto Cervo conferma la Bandiera Blu, è la quarta volta

Il riconoscimento alla Marina di Porto Cervo.

Anche quest’anno la Marina di Porto Cervo conquista la Bandiera Blu. È il quarto anno consecutivo che al porto viene dato questo riconoscimento. Un traguardo importante, testimoniando l’impegno del management nell’adesione alle politiche ambientali e alla sostenibilità nella gestione dell’approdo turistico e nella preservazione delle acque.

Perché la Bandiera Blu.

Questo riconoscimento è stato conferito dalla Foundation for Environmental Education, che ha altresì premiato 458 spiagge e 84 approdi turistici in tutta Italia. Il motivo per cui la Marina ha conquistato la Bandiera blu è per aver raggiunto ventidue obiettivi, come i Seabin, innovativi contenitori galleggianti che, collocati nelle acque del porto, filtrano e catturano i rifiuti marini.

Il Programma Bandiera Blu, eco-label internazionale per la certificazione dell’eccellenza ambientale delle località costiere, è stato universalmente riconosciuto, apprezzato sia dai turisti che dagli operatori del settore, come un marchio autorevole nel contesto del turismo sostenibile in ambienti marini e lacustri. Questo stimola tanto le amministrazioni comunali quanto gli attori privati a continuare a migliorare per poter vantare il prestigioso riconoscimento.

Questo riconoscimento assicura alla Marina di Porto Cervo una reputazione ancora più alta. Il porto è una meta molto ambita dalle più lussuose imbarcazioni e yacht, attratti dalla garanzia di servizi di alta qualità. La gestione della Marina di Porto Cervo è affidata a Igy Marinas, parte integrante di Smeralda Holding, la quale gestisce una rete globale di ventitré porti distribuiti nelle Americhe, nei Caraibi e in Europa. Questa società si rivolge a una vasta gamma di yacht di lusso, inclusi alcuni tra i megayacht più imponenti al mondo, fungendo da porti di partenza esclusivi per tali imbarcazioni.

