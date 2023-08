L’incredibile vicenda di un turista a Porto Cervo.

Dopo la vicenda dei turisti costretti a pagare 60 euro due caffè a Porto Cervo, spunta una nuova lamentela per il caro-scontrino. Lo riporta il Corriere Roma, che racconta di un turista da Torino, il quale ha lasciato una recensione negativa a un locale del borgo.

La recensione negativa.

L’uomo si era recato al bar Portico e ha pagato due Spritz 70 euro, così ha pensato di lamentarsi sul web dello scontrino salato rilasciato dal noto bar di Porto Cervo, lasciandogli pure una recensione negativa. Il cliente ha fatto inoltre sapere che l’aperitivo è “deludente” con “2 noccioline, olive e qualche pizzetta”, attaccando il locale di non avere un prezzo adeguato alla qualità e il prezzo offerto. “Non pretendo di pagare uno spritz 10 euro, però 35 é un po’ eccessivo”, ha scritto allegando la foto.

Puntuale è stata la risposta del titolare, che ha voluto giustificare il costo dei suoi Spritz all’interno del locale di Porto Cervo, invitandolo anche a tornare. “Gentile ospite – ha risposto il proprietario -, grazie per aver condiviso il suo commento con la community di Tripadvisor. Ci dispiace apprendere che la sua esperienza al bar Portico non sia stata all’altezza delle sue aspettative. Rimaniamo sempre molto sorpresi dai clienti che si stupiscono dei prezzi del nostro bar. Ogni ospite riceve infatti sempre un menù con i prezzi ben in evidenza, ci dispiace saperla cosi deluso del costo finale del suo aperitivo. Siamo ben consapevoli di non essere un bar economico, godendo di una posizione privilegiata con la vista sulla baia più esclusiva della Costa Smeralda”.

