Comune, famiglie e Asl insieme ad Arzachena per controllare la qualità, il menù e i servizi delle mense scolastiche.

Garantire un’alimentazione sana, equilibrata e controllata per gli studenti delle scuole del territorio. Questo l’obiettivo dell’incontro sul servizio di refezione scolastica ad Arzachena. C’erano l’assessore alla Pubblica istruzione, Michele Occhioni e genitori rappresentanti dei diversi plessi scolastici. Con loro la dottoressa Domenica Obinu della Asl Gallura, riuniti per un momento di confronto diretto e di verifica operativa sul campo.

La riunione e il confronto

Durante la riunione, durata oltre un’ora e mezza, il dialogo si è concentrato sugli aspetti fondamentali della ristorazione scolastica quotidiana. Sono stati esaminati nel dettaglio la composizione dei menu, le grammature previste per le diverse fasce d’età, la consistenza delle pietanze e le eventuali sostituzioni alimentari, per invogliare i più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato. Al termine dell’incontro, la delegazione ha effettuato un controllo diretto all’interno della mensa scolastica, procedendo all’assaggio e alla valutazione dei piatti preparati per gli alunni. La verifica ha permesso di testare in prima persona la qualità delle materie prime e la cura nella preparazione delle pietanze servite quotidianamente.

Il bilancio è positivo, registrando una soddisfazione condivisa tanto dai rappresentanti della ASL Gallura quanto dai genitori per gli standard qualitativi del servizio e per l’attenzione costante rivolta alle esigenze nutrizionali degli studenti. Il percorso di ascolto e informazione proseguirà nelle prossime settimane con l’organizzazione di un convegno pubblico promosso dall’Amministrazione comunale, pensato per approfondire ulteriormente il funzionamento delle mense scolastiche e rispondere alle richieste delle famiglie.

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