Il centro di Olbia che attende la sua rinascita.

Un tempo la vita sociale a Olbia si concentrava nel centro storico della città, animato da un susseguirsi fitto di negozi, insegne grandi e luminose e botteghe storiche che scandivano il ritmo quotidiano dei residenti. Erano gli anni delle compagnie di giovani e degli scooter parcheggiati davanti alle piazze. Erano gli anni delle passeggiate tra le vetrine dei grandi marchi come Standa e Upim che attiravano famiglie e generazioni intere. Già negli anni Novanta si ipotizzava quello che sarebbe diventato poi il commercio del centro.

Uno storico servizio televisivo di Marella Giovanelli risalente agli anni Novanta – legato all’arrivo di Città Mercato – aveva fotografato l’inizio di un cambiamento nelle abitudini d’acquisto, anticipando una trasformazione destinata a ridisegnare gli equilibri urbani. Con il passare degli anni, la crescita dei centri commerciali ha spostato flussi e consumi fuori dal perimetro urbano, contribuendo a desertificare progressivamente il cuore della città. Una situazione che si nota sopratutto durante la manifestazione del Black Friday quando i commercianti attendono che i piccoli negozi rimasti nel cuore di Olbia si riempiano di clienti attirati dai saldi. Che però vanno altrove.

Vetrine sfitte e negozi stagionali.

Siamo in pieno periodo Black Friday ed è desolante camminare nel cuore di Olbia, dove diverse attività risultano chiuse o in attesa di un nuovo rilancio. Il numero delle insegne spente è diventato il termometro di una difficoltà profonda. Molte attività aprono, ma sono soltanto stagionali. Alcuni storici bar chiudono definitivamente i battenti. A dare forma concreta a questo disagio è stato il recente gesto simbolico della Confcommercio territoriale, che ha consegnato al sindaco Settimo Nizzi un mazzo di chiavi appartenenti ai locali che hanno chiuso i battenti: centoventicinque spazi vuoti nel solo centro storico, ciascuno con la propria storia di sacrifici e speranze interrotte. E’ proprio questa iniziativa – analogamente a quanto accade altrove in Italia – che segna la volontà di cambiare rotta.

Dietro ogni vetrina oscurata non c’è soltanto la fine di un’impresa, ma un pezzo d’identità urbana che viene meno. Quando una bottega chiude, la strada perde presidio, vitalità e quel senso di comunità che rende un centro storico accogliente e sicuro anche nelle ore meno affollate. A questo svuotamento si è aggiunta una riconversione verso ristoranti e locali che però restano chiusi durante i mesi invernali, lasciando scoperte le vie proprio quando servirebbe maggiore continuità.

Il paradosso appare ancora più evidente se si guarda proprio a Piazza Matteotti, teatro recente delle riprese cinematografiche di Un weekend da bamboccioni 3. Per qualche settimana, le telecamere e le scenografie hanno restituito l’immagine vivace di una piazza animata e festosa, quasi a creare un cortocircuito con la realtà quotidiana fatta di locali sfitti e saracinesche abbassate. Un restyling che ha dimostrato come basta qualche negozio in più per cambiare il volto di una piazza. La finzione del grande schermo ha acceso i riflettori su uno scenario luminoso e brulicante, ma una volta spente le luci del set resta il confronto con una quotidianità ben più complessa, dove il commercio fatica a trovare continuità oltre i picchi stagionali.

Il nodo centrale resta infatti la capacità di tenere vivo il centro durante tutto l’anno, evitando che l’energia della città si concentri solo in determinati periodi o in eventi isolati, come il Natale o l’estate. Salvare il commercio di prossimità non significa soltanto tutelare una categoria economica, ma difendere il volto stesso di Olbia. Tra le centoventicinque chiavi simboliche consegnate in municipio c’è l’appello a non rassegnarsi a una città a macchia di leopardo, affinché le vetrine del centro tornino a essere luoghi di incontro e di lavoro stabile, e non soltanto quinte immobili in attesa di una nuova stagione.

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