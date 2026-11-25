Un incidente stradale si è verificato oggi ad Arzachena.

Questo pomeriggio, 25 novembre, sulla strada provinciale 14, nel comune di Arzachena, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una persona. Stando alle prime informazioni, il sinistro si è verificato intorno alle 17.30, dove un’auto – per cause in corso di accertamento – è uscita di strada, finendo in un fosso.

Stando a quanto si apprende il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Arzachena, che ha messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante. L’unico occupante, comunque preso in carico dal personale del 118 per accertamenti.

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