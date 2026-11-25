La piaga dei femminicidi che coinvolge anche Olbia.

Secondo i rilievi ufficiali dell’Istat, la Sardegna registra un tasso di incidenza dei femminicidi pari a 1,00 vittima ogni 100.000 donne residenti, collocandosi al secondo posto in Italia e confermandosi tra le aree più esposte anche nelle analisi pluriennali sulle macro-aree insulari. Numeri che, calati nella realtà locale della Gallura e della città di Olbia, smettono di essere fredde percentuali per restituire il volto e la storia di donne strappate alla vita in circostanze drammatiche, spesso segnate dalla solitudine, dalla vulnerabilità o da una giustizia rimasta incompiuta.

Femminicidi a Olbia irrisolti.

Anche a Olbia la violenza di genere non è certo un fenomeno assente e gran parte dei casi avvenuti in città restano irrisolti. Se la Gallura è rimasta scossa dal femminicidio di Cinzia Pinna, la città è stata colpita da fatti di sangue analoghi in passato. Una delle donne fu uccisa proprio durante la Giornata Internazionale della Donna, nel 1990. Era l’8 marzo del 1990 — ironia tragica della sorte — quando la cinquasettenne Ada Ciocchetti venne aggredita, violentata e strangolata nelle campagne delle Vecchie Saline, a sud dell’abitato, mentre era intenta a raccogliere asparagi.

Particolarmente cruento fu l’omicidio di una prostituta avvenuto il 27 giugno del 1992, uccisa da un cliente. Il 19 gennaio 1994 toccò a Loredana Gottardi, settantacinquenne rapinata e uccisa a coltellate all’interno della sua villetta in via Veronese da un uomo a cui l’anziana aveva aperto la porta di casa, poi condannato a 19 anni di reclusione. A chiudere quella stagione nera fu, nel 1995, il ritrovamento del corpo senza vita e bruciato di Antonia Maria Cirillo, originaria del Salernitano, nella sua abitazione di via Lazio, un altro giallo criminale rimasto tuttora irrisolto.

Il trascorrere dei decenni non ha tuttavia messo al riparo la città da episodi di brutale ferocia contro le donne, confermando quanto la vulnerabilità resti un fattore determinante. Nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2018, la trentaquattrenne di origine marocchina Zeneb Badir perse la vita in ospedale a Olbia dopo essere stata massacrata di botte in uno stazzo delle campagne cittadine, una vicenda di sopraffazione e violenza culminata con la condanna definitiva a 21 anni di carcere per omicidio volontario nei confronti di due suoi connazionali.

Più recente, e ancora avvolta nell’ombra di un procedimento giudiziario aperto, è infine la storia di Rosa Bechere, donna invalida di sessant’anni svanita nel nulla dalla sua abitazione nel rione San Nicola il 26 novembre 2022, esattamente all’indomani delle celebrazioni dello scorso venticinque novembre. Nonostante il corpo non sia mai stato ritrovato, la Procura di Tempio Pausania procede per omicidio volontario e occultamento di cadavere a carico di una coppia di ex vicini di casa, ipotizzando che la donna sia stata eliminata per sottrarle i risparmi e i sussidi che percepiva.

Dalle campagne delle Saline ai quartieri popolari del centro, il filo rosso che lega queste storie racconta come la violenza contro le donne — che si manifesti nella brutalità fisica, nell’aggressione sessuale o nello sfruttamento della fragilità — attraversi il tempo senza perdere la sua drammatica attualità. Ricordare quei nomi oggi non serve soltanto a onorare una memoria cittadina troppo spesso dimenticata, ma a dare concretezza a quell’indice statistico che pone la Sardegna ai vertici nazionali, ricordando che dietro ogni cifra c’è una vita spezzata che chiede ancora prevenzione, ascolto e giustizia.

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