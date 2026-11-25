Mare molto mosso al mattino, miglioramento dalla sera

Giovedì 26 novembre la Gallura sarà interessata da una giornata nuvolosa, con piogge isolate e vento occidentale. Le correnti saranno forti lungo le coste settentrionali, con possibili rinforzi fino a burrasca, mentre il mare resterà molto mosso nella prima parte della giornata. Nelle ore notturne e al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella prima parte della giornata. Le previsioni Arpas per il Nord-Est indicano precipitazioni isolate e deboli, possibili anche nelle ore centrali. Dal pomeriggio la nuvolosità tenderà a diminuire e in serata sono attese ampie schiarite, con fenomeni in esaurimento.

Il vento arriverà da ovest e sud-ovest. Le condizioni più impegnative sono previste lungo le coste settentrionali, dove le correnti potranno raggiungere intensità di burrasca nelle prime ore. La ventilazione perderà forza dalla mattinata e continuerà ad attenuarsi nel corso del pomeriggio. Sarà quindi una giornata ancora ventosa, ma con un’evoluzione più favorevole nella seconda parte.

Temperature in discesa, il mare resta mosso

Il calo termico si farà sentire anche in Gallura. A Olbia sono previsti 11 gradi di minima e 15 di massima, mentre a Tempio Pausania le temperature scenderanno a 7 gradi al mattino e non supereranno gli 11 nel pomeriggio. Valori più bassi rispetto ai giorni precedenti, soprattutto nelle località dell’interno. Anche il mare risentirà delle correnti occidentali, ma con condizioni meno severe rispetto al settore nord-occidentale dell’Isola. Sul tratto nord-orientale sarà molto mosso durante la notte e al mattino, con onde significative fino a 1,7 metri. Nel pomeriggio il moto ondoso calerà progressivamente, con onde intorno a un metro e condizioni di mare mosso. In serata è atteso un ulteriore miglioramento.

Il bollettino della Protezione civile regionale non riporta un avviso specifico per vento o mareggiate valido per giovedì. La giornata sarà comunque caratterizzata da una ventilazione sostenuta sulle coste settentrionali e da un progressivo ritorno a condizioni più tranquille, soprattutto nella seconda parte della giornata.

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