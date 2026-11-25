Il progetto sul parco elolico e il no di Calangianus.

Il Comune di Calangianus si è opposto ancora al progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico proposto dalla società EVO S.r.l. Il progetto prevede l’installazione di cinque aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 33 MW, integrati con un sistema di accumulo da 25 MW, per un totale di 58 MW, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

Nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il Comune ha inviato agli enti competenti un documento tecnico dettagliato con cui ha confermato il proprio dissenso all’opera, evidenziando le gravi ripercussioni sul piano paesaggistico, ambientale, territoriale e socioeconomico che la sua realizzazione comporterebbe. ”La nostra posizione è chiara e coerente: siamo favorevoli alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma non possiamo accettare che questo avvenga attraverso una trasformazione indiscriminata e irreversibile del nostro territorio”.

Il progetto.

Il progetto si inserisce, infatti, in un contesto già fortemente interessato da numerose iniziative per la realizzazione di impianti eolici e sistemi di accumulo nei territori di Calangianus e dei Comuni limitrofi. Una concentrazione di interventi che rischia di produrre effetti cumulativi insostenibili, compromettendo l’equilibrio del paesaggio gallurese, il patrimonio naturalistico e le attività economiche e produttive locali.

Nel proprio parere, il Comune evidenzia in particolare l’incompatibilità di questo modello di sviluppo con la vocazione paesaggistica, culturale e turistica della Gallura, nonché i possibili effetti negativi sugli ecosistemi, sulla fauna, sull’attività venatoria e sulle attività agro-silvo-pastorali.

Viene inoltre ribadita la necessità di una valutazione complessiva e non frammentaria di tutti i progetti energetici insistenti sul territorio, considerando che non tutte le iniziative possono essere realizzate contemporaneamente senza determinare interferenze, sovraccarichi infrastrutturali e una compromissione definitiva del patrimonio ambientale e paesaggistico.

”Calangianus non è contrario alle energie rinnovabili. La nostra amministrazione ha dimostrato concretamente di credere nella sostenibilità, nell’efficienza energetica costituendo una comunità energetica. Quello che contestiamo è un modello di sviluppo calato dall’alto, privo di una visione complessiva e rispettosa delle peculiarità dei territori. La transizione energetica deve essere governata, condivisa e sostenibile, non può diventare una nuova forma di pressione e consumo del territorio”.

Il Comune richiama, infine, l’esigenza di una programmazione energetica regionale e nazionale realmente coordinata, capace di tenere conto delle esigenze delle comunità locali, del fabbisogno energetico dell’Isola e della necessità di tutelare il paesaggio e le risorse ambientali. ”La tutela del nostro territorio, della sua identità e delle sue prospettive di sviluppo non è negoziabile. Continueremo a far sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali competenti, a difesa di Calangianus e dell’intera Gallura”.

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