Il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, protesta per il nuovo orario dei treni anticipato di un’ora al mattino. Il primo cittadino ha mandato una richiesta formale all’assessore regionale ai Trasporti e a Trenitalia. Fasolino chiede “di rivedere la modifica d’orario prevista dal 12 dicembre, che anticiperebbe la partenza da Golfo Aranci dalle 7.20 alle 6.32 facendo arrivare gli studenti con circa un’ora di anticipo, davanti a scuole ancora chiuse, senza alcuna assistenza né sorveglianza. Ragazze e ragazzi, quasi tutti minorenni, lasciati per strada in attesa che si aprano i cancelli delle scuole”.

L’intevrento di Fasolino

“Non possiamo accettare che dei minori vengano abbandonati a loro stessi per un’ora ogni mattina a causa di una scelta presa senza guardare ai bisogni reali di chi usa quel treno”, dichiara il sindaco Fasolino. “Il diritto allo studio non è una dichiarazione di principio: si garantisce anche, e prima di tutto, permettendo ai ragazzi di raggiungere la scuola in modo sicuro e a un orario ragionevole. Per chi vive in un comune come il nostro, il trasporto pubblico è la condizione stessa per poter studiare”. Le conseguenze, sottolinea l’Amministrazione, sono molteplici. Sul piano della sicurezza e della tutela dei minori, prima di tutto. Ma anche su quello familiare: tante famiglie sarebbero costrette ad anticipare di un’ora la propria giornata, con ricadute facilmente immaginabili su lavoro e organizzazione domestica oltre che a aggravi sul piano economico”.

“I nostri ragazzi non devono pagare il prezzo di orari pensati senza ascoltarci – aggiunge -. I servizi di trasporto pubblico vanno programmati a partire dai bisogni di studenti e lavoratori, non in contrasto con essi. Chiediamo alla Regione e a Trenitalia di assumersi la responsabilità di questa scelta e di correggerla prima che entri in vigore”. È una decisione che colpirebbe direttamente gli studenti del paese che ogni mattina raggiungono gli istituti scolastici di Olbia. Oggi quel treno consente loro di arrivare in tempo per l’inizio delle lezioni. Il Comune attende un riscontro urgente da Regione e Trenitalia. Qualora non arrivasse, il Comune di Golfo Aranci si farà carico di sostituire il trasporto ferroviario con un collegamento di pullman da gestire direttamente”.

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