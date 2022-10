Il bando di Arzachena.

Ad Arzachena il mercatino di Natale si farà e avrà 16 casette in legno sulla piazza principale del paese. Il Comune, che ha deciso di puntare anche quest’anno sui festeggiamenti in grande stile, ha pubblicato il bando per dar l’assegnazione di spazi e strutture amovibili a titolo completamente gratuito.

Per partecipare al bando si dovranno offrire prodotti di qualità e la presenza in determinati orari. Potranno presentare la domanda anche venditori di alimenti e bevande a cui verrà assegnato il solo spazio pubblico. Grande spazio sarà dato anche ad hobbisti, espositori, artigiani.

La novità è che il mercatino di Natale resterà aperto per un lungo periodo. “Con il bando affidiamo gratuitamente 16 casette in legno dotate di luce elettrica a hobbisti ed espositori per dar vita a un mercatino capace di attrarre residenti e visitatori nel centro storico di Arzachena ad integrazione del calendario eventi che sarà definito a metà novembre spiega l’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni -. Gli espositori hanno quindi l’opportunità di proporre al pubblico i propri prodotti e le opere dell’ingegno a costo zero. Quest’anno abbiamo puntato sull’ampliamento del periodo di apertura, dal 19 novembre al 6 gennaio, fissando dei criteri precisi per l’apertura, così da valorizzare l’investimento comunale al massimo e creare un’attrazione costante nel cuore del paese durante le festività accanto alle attività commerciali già presenti. Dopo la chiusura del bando organizzerò una riunione di coordinamento per stabilire gli obiettivi e discutere della diversificazione dei prodotti in vendita dopo Natale, così da rinnovare l’offerta”.

