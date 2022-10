Il nuovo punto fitness di Olbia verso l’inaugurazione.

La palestra all’aperto di Olbia sarà finalmente inaugurata. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Olbia che, dopo la lunga attesa dell’estate, aprirà l’ultima opera del nuovo lungomare cittadino, che si trova in via Genova.

La sua apertura è prevista per il 26 ottobre, alle ore 18. Da quell’ora tutti gli attrezzi fitness potranno essere finalmente utilizzati da tutti. La nuova palestra all’aperto completa i due jungle tree inaugurati nel 2021 in piazza Crispi, per permettere i fruitori di poter fare ginnastica all’aperto.

