Arzachena in lutto: addio a Micaleddu, lo storico barbiere

Addio a Micaleddu Casalloni.

Arzachena è in lutto per la scomparsa di Michele Casalloni, conosciuto come Micaleddu. È stato uno dei più storici barbieri del paese, con i suoi 50 anni di attività nel centro storico. Con il suo salone che si trovava in via Ruzittu ha fatto barba e capelli a generazioni di arzachenesi.

Ben voluto da tutti, Micaleddu era considerato il migliore nel suo mestiere. Il signor Casalloni è ricordato con un galantuomo, era uno degli artigiani di una volta che con la sua maestria faceva dei tagli maschili eccezionali. A 84 anni appena compiuti, nel mese di agosto, se ne va colui che era considerato un vero maestro nel suo mestiere. Era un uomo che amava la vita, appassionato di balli tradizionali e assiduo frequentatore delle sagre e delle serate di ballo nella città. Vedovo da anni lascia un figlio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui