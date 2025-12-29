Denunciata truffa a Olbia: “Finto meccanico mi ha rubato l’auto”

Donna denuncia truffa a Olbia sui social.

Una donna di Olbia ha raccontato di aver subito una truffa, che consiste nel furto della sua macchina. Dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, racconta sui social, la vittima del raggiro ha scritto un post spiegando la vicenda.

Ha raccontato di un uomo che si finge meccanico per rubare le auto. “Si finge meccanico, con un’officina propria, invece l’unica cosa che possiede è uno squallido magazzino in via Roma affianco a un distributore”, si legge nel post pubblicato su un gruppo social.

La vittima ha spiegato di essere stata raggirata promettendole di aggiustare l’auto, ma che questa è stata trattenuta prima di sparire. “Promette di aggiustare il mezzo, dà gli appuntamenti a cui regolarmente non si presenta, poi sparisce. A quanto pare non è la prima volta che lo fa”, ha spiegato.

Così ha lanciato un appello per prestare massima attenzione e ha raccontato che l’uomo non è più reperibile, ma ha ancora la sua auto. “Ho sporto regolarmente denuncia ai Carabinieri sperando di poter riavere la macchina al più presto”, conclude il post.

