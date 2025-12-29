Capodanno ad Arzachena: lavori per il palco del grande show di Achille Lauro

Ad Arzachena sono in corso i preparativi per Capodanno.

Anche ad Arzachena i lavori sono in corso per il concertone di Capodanno. Gli addetti sono al lavoro per il palco che accoglierà Achille Lauro per l’addio al 2025. La location è lo stadio Biagio Pirina, dove sono in corso i lavori da ieri, domenica 28 dicembre. A seguire l’andamento dei lavori è l’amministrazione comunale della città che ha pubblicato gli scatti del palco.

LEGGI ANCHE: Un palco enorme per Mengoni e Lazza: attesa per i concerti di Capodanno a Olbia

Sono decine i tecnici che sono al lavoro per allestire lo spettacolo di uno dei più celebri cantautori italiani. Quest’anno anche Arzachena ha deciso di puntare su un grande nome per offrire un Capodanno attrattivo per i più giovani. Achille Lauro, infatti, è uno dei più importanti artisti musicali italiani come dimostrano le certificazioni e le partecipazioni a importanti manifestazioni musicali, come il Festival di Sanremo.

Per il nuovo anno la cittadina farà a gara con Olbia nel contendersi grandi artisti per un pubblico giovane. L’amministrazione ha comunicato inoltre il programma per l’ultimo dell’anno. Alle ore 12 sarà aperta l’area fast food mentre l’accesso allo stadio è previsto per le 18:30. Alle ore 20 ci sarà il Dj Diva show mentre l’atteso concerto è previsto alle 22:00. Anche Arzachena avrà il suo spettacolo pirotecnico che sarà a Mezzanotte con lo scoccare del 1 gennaio 2026. Dopo la Mezzanotte, dalle 00:20 alle 3 ci sarà l’evento musicale “Passione a 90”, con la musica degli anni 90. Si preannuncia quindi festeggiamenti in grande stile anche ad Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui