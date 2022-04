Apre il museo di Arzachena.

Dopo quasi dieci anni di chiusura per lavori riapre il museo civico di Arzachena, Michele Ruzzittu. E’ stato inaugurato oggi dall’amministrazione comunale alla presenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, delle personalità civili e militari e dei discendenti dei Ruzzittu, padri dell’autonomia di Arzachena.

Il museo ospita fino al 2026 la mostra temporanea di lungo periodo Il tempo ritrovato e quella di Alzachinesi – il volto di Arzachena in 100 ritratti fino al 30 settembre 2022 in collaborazione con l’associazione Arte che passione. All’interno della struttura c’è una video presentazione della storia e della geomorfologia del territorio. Lo spazio espositivo è organizzato in tre sale principali disposte su due piani a cui si aggiunge un piccolo spazio didattico dedicato ai bambini.

Sono 2 le sale, la prima “Dal Neolitico a periodo Romano” è dotata di un tavolo con touch screen che offre informazioni ai visitatori sugli oggetti esposti. La seconda è interamente dedicata al villaggio nuragico La Prisgiona con l’esibizione di reperti simbolo dell’età nuragica, come il grande vaso decorato ritrovato nella capanna delle riunioni. Per ampliare i contenuti è disponibile un tappeto interattivo che mostra la planimetria e la ricostruzione del sito con dettagli sulle attività svolte dagli antichi abitanti nella vita quotidiana.

Il Comune, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e la società municipalizzata Ge.se.co. (che gestirà il museo), hanno collaborato alle attività di studio, catalogazione e recupero di migliaia tra reperti e frammenti di reperti archeologici e di minerali, molti dei quali restaurati dal Centro di Restauro e Conservazione della Soprintendenza a Sassari. Per i lavori di ristrutturazione, adeguamento e allestimento della struttura, il Comune, tramite i settori Lavori Pubblici e Cultura, ha investito circa 500 mila euro negli ultimi 5 anni.