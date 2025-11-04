Ad Abbiadori nasce “My Place Cala di Volpe”, centro di lusso

Il centro di lusso ad Abbiadori.

Tra le colline che guardano la baia di Cala di Volpe, il paesaggio sta cambiando. In località Farina, ad Abbiadori, le macchine da cantiere lavorano senza sosta per completare “My Place Cala di Volpe”, un complesso commerciale di fascia alta destinato a diventare uno dei nuovi simboli della Costa Smeralda. A ideare e realizzare il progetto è il gruppo Guccini Costruzioni, che ha già portato a compimento le strutture portanti in cemento armato, delineando un edificio moderno, disposto su più piani, con autorimessa sotterranea e ampie terrazze affacciate sul mare.

La promozione e la commercializzazione degli spazi è affidata alla società Engel & Völkers, marchio internazionale del settore immobiliare di lusso, che ha inserito l’intervento nel suo portafoglio di progetti esclusivi. Secondo gli atti urbanistici del Comune di Arzachena, l’area interessata si estende per oltre tredicimila metri quadrati, in una zona destinata a insediamenti turistico-commerciali, con permesso edilizio rilasciato nel dicembre 2023.

Il nuovo hub, che comprenderà negozi, ristoranti e showroom, si inserisce nel più ampio processo di sviluppo della fascia costiera di Arzachena, dove l’espansione edilizia procede tra vincoli ambientali e il tentativo di conciliare lusso e tutela del paesaggio mediterraneo.

