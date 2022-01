Il nuovo parco giochi a Baja Sardinia.

A Baja Sardinia è stato completato il parco giochi con una nuova attrezzatura multifunzione per stimolare le attività motorie dei bimbi e vivaci esperienze all’aperto.

Nel parco all’ingresso del borgo, l’ufficio Ambiente del Comune ha allestito anche la pavimentazione anti-trauma. Sono in arrivo anche nuove attrezzature per la scuola dell’infanzia San Vincenzo, la scuola di Porto Cervo e per la primaria di Cannigione.

“Si tratta di piccoli interventi con cui vogliamo arricchire le aree pubbliche e scolastiche dedicate ai più piccoli”, commenta ii delegato all’Ambiente e Pubblica istruzione, Michele Occhioni. L’iniziativa ha un costo di 29 mila 400 euro.