Incendio nella chiesa di San Teodoro, identificato il responsabile

Identificato il responsabile dell’incendio nella chiesa di San Teodoro.

Dopo le indagini e la visione delle immagini delle telecamere i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile che mercoledì pomeriggio aveva appiccato un incendio nella chiesa di San Teodoro.

Ad accorgersi per primo di quanto successo don Alessandro Cossu allertato dal fumo in chiesa. L’innesco in prossimità di un mobile che sorregge una statua lignea della Madonna. L’origine dolosa dell’incendio era emersa quasi subito dalle registrazioni.

Fortunatamente i danni sono stati limitati e non hanno interessato la statua. “Preghiamo per questo ragazzo e che Dio aiuti lui e tutti i giovani a capire il valore della vita e il senso civico del vivere” ha commentato il parroco.