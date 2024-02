Lo spettacolo all’auditorium di Arzachena.

La stagione teatrale Cedac presso l’auditorium Ama di Arzachena prosegue con un nuovo spettacolo da non perdere. Questa sera, alle ore 21, gli spettatori avranno l’opportunità di assistere alla commedia “L’onesto fantasma”, interpretata da Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti e Fausto Sciarappa, sotto la regia di Edoardo Erba.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al costo di 14 euro, mentre il prezzo ridotto è di 11 euro. Inoltre, è attiva la promozione “Famiglie a teatro”: con l’acquisto di un biglietto per adulto, è possibile ottenere un biglietto per ragazzi dai 11 ai 18 anni al costo speciale di soli 5 euro.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto di abbonamenti, si può visitare il sito ufficiale www.deamater.it. Non perdete l’opportunità di vivere una serata all’insegna del divertimento e della cultura teatrale presso l’auditorium Ama di Arzachena.

