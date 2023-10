Per la prima volta in Gallura “Open Your Mine”, ad Arzachena.

Fa tappa per la prima volta in Gallura, nel comune di Arzachena, l’iniziativa “Open Your Mine”, ideata, promossa e coordinata dal Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con istituzioni, associazioni e gestori dei siti a valenza geomineraria, antropologica e naturalistica nelle diverse aree del Parco.

La due giorni si svilupperà tra i graniti della Gallura, scoprendone formazione, caratteristiche, utilizzi storici e preistorici, attività di estrazione, utilizzi attuali e in prospettiva futura. Insieme ad archeologi, geologi, ingegneri minerari e guide ambientali escursionistiche, si visiteranno musei, geositi e attività estrattive dismesse, si svolgeranno percorsi di trekking e un’attività d’avventura immersi nella natura, tra grandi tafoni e pareti di roccia.

Le iniziative sono gratuite, ma con numero limitato di partecipanti e prenotazione obbligatoria.

Il programma dell’iniziativa del Parco geominerario ad Arzachena.

Sabato 21 ottobre 2023:

Trekking tra i graniti a tema storico, culturale, minerario e naturalistico , con accompagnamento di guide ambientali escursionistiche e archeologa. Trek a bastone, grado di difficoltà EE (Escursionisti Esperti), lunghezza 8 km, dislivello positivo 250 m, dislivello negativo 250 m, durata 4 ore. Partenza ore 09.30. Info e prenotazioni obbligatorie al numero 3291877942 dalle 13.30 in poi. Per i partecipanti al trekking, al termine dell’attività, è compreso un assaggio gratuito di prodotti locali;

Visita al geosito e sito archeologico “Il Fungo di Arzachena”, con l’accompagnamento e il racconto storico e geologico a cura di geologo e archeologa. Inizio ore 15:30;

”, apertura h 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00; Incontro convegno “ La civiltà degli stazzi ”, presso il “Museo Civico Michele Ruzittu” alle ore 17.30. Presentazione e proiezione del documentario “Il Granito della Gallura e il patrimonio identitario di Arzachena”, realizzato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

”, presso il “Museo Civico Michele Ruzittu” alle ore 17.30. Presentazione e proiezione del documentario “Il Granito della Gallura e il patrimonio identitario di Arzachena”, realizzato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; Concerto per organo di Giulio Gelsomino & Georg Hiemer, presso la chiesa di Santa Maria della Neve, in occasione del Festival Internazionale Organistico Lucio Tummeacciu. Inizio ore 20.30.

Domenica 22 ottobre 2023.

Percorso di “parco avventura” tra i graniti, con ferrata, ponte tibetano, etc. Adatta a persone in buone condizioni di forma fisica e non intimorite dalle altezze, durata di circa due ore e mezzo, partenza alle ore 10:00.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie è possibile contattare il numero 3408760858.

