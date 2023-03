Pasquetta con musica a Cannigione, ecco la scaletta

Ecco il programma di Pasquetta.

Il Comune di Arzachena ha definito la scaletta per il grande evento di Pasquetta in agenda lunedì 10 aprile 2023 nel borgo di Cannigione. La festa inizia alle 16 con l’intrattenimento del dj Pippo Palmieri di Radio 105. Il momento clou sul palco fronte mare allestito al parco Riva Azzurra arriva alle 17 con l’esibizione di Mr Rain. Alle 18:30 circa, il collettivo emergente di rapper e autori isolani Nuova Sardegna prenderà le redini dello spettacolo fino a chiusura della serata alle 20.

La manifestazione, che ha come protagonistail cantante terzo classificato al Festival di Sanremo 2023, è promossa e finanziata tramite la delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni. L’organizzazione è a cura della R&G Music.

Fin dal mattino, il programma prevede l’apertura del mercatino degli hobbisti di Arzachena, che propongono accessori, bigiotteria, tessile e oggettistica per la casa realizzati a mano. Inoltre, con la collaborazione dell’Ascor – Associazione Riviera consortile di Cannigione, associazione culturale San Giovanni Battista, Comitato San Giovanni Battista alcune attività commerciali proporranno degustazioni di vini e prodotti agroalimentari.

Per il momento, il concerto di Arzachena di Mr Rain resta l’unico a ingresso gratuito annunciato accanto al tour “Supereroi”, che toccherà tutta Italia nel 2023 con molte date già sold out. “Abbiamo creato un programma di intrattenimento con diversi personaggi per stimolare le famiglie a trascorrere l’intera giornata di Pasquetta con noi a Cannigione – spiega Nicoletta Orecchioni -. Attendiamo grande riscontro da parte del pubblico, sono tantissimi i messaggi ricevuti finora e le richieste di informazione per partecipare all’evento. Oltre al talento di Mr Rain, puntiamo molto anche sulla simpatia di Pippo Palmieri e sul gruppo emergente Nuova Sardegna, che ha un nutrito seguito ed è molto amato dai giovanissimi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui