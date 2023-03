A spasso col cavallo per strada, scene da film western a Olbia

La foto del misterioso uomo a cavallo a Olbia.

Un uomo si aggira per le vie di Olbia in sella a un cavallo. L’immagine, scattata e diffusa su alcuni gruppi nei social, ha scatenato curiosità tra i residenti. La scena, che sembra quasi quella di un set cinematografico, ha suscitato anche ironia sul “caro benzina” in Italia.

L’uomo è stato avvistato non solo in via Mameli, luogo in cui è stato fatto lo scatto poi pubblicato da Antonio Tango sui social, ma anche in altre località di Olbia. Stamattina, in sella al suo cavallo nero, il giovane stava percorrendo anche Rudalza e viale Aldo Moro. Molti si sono chiesti anche chi è il misterioso cavaliere, ma non ci è voluto molto a svelare il mistero. L’uomo si chiama Cristian Moroni e sta realizzando il giro d’Italia con il suo amico a quattro zampe Furia.

Il 39enne romano, che ha anche origini sarde, aveva annunciato il 18 marzo scorso sui suoi canali ufficiali che era giunto in Sardegna per includere anche l’Isola nel suo “giro”. E così è stato e il cavaliere blogger è stato avvistato a Olbia. Leggendo la sua storia, raccontata ad alcuni giornali, tutti sognerebbero la sua vita e soprattutto il suo coraggio. Moroni infatti ha deciso di lasciare tutto e di percorrere l’Italia con il suo cavallo femmina nero. Un’idea maturata qualche anno fa perché stanco della solita routine del suo vecchio lavoro. Ora Moroni con determinatezza ha deciso di percorrere anche tutta la Sardegna e di realizzare il suo grande sogno.

