Finito il secondo lotto di marciapiedi, Abbiadori e Cala di Volpe più vicine

Arrivano i marciapiedi tra Cala di Volpe e Abbiadori.

Abbiadori e Cala di Volpe ancora più vicine grazie ai marciapiedi che collegano le due frazioni di Arzachena, lungo la provinciale 94. I lavori sono già conclusi e riguardano il secondo lotto dell’importante intervento a favore di una viabilità sempre più pedonale. Uno dei progetti più sentiti dal Comune di Arzachena, con il fine di avvicinare le frazioni di un vasto territorio come quello comunale e molto frequentato dal turismo.

I nuovi marciapiedi.

Con questo intervento, il Comune di Arzachena vuole sviluppare le infrastrutture del borgo e creare una connessione con il tratto costiero, favorendo anche attività di walking e jogging in una zona strategica e densamente abitata, soprattutto d’estate. Si tratta di un servizio da sempre atteso nel territorio non solo dai turisti. Il primo tratto di 180 metri, di cui 70 su passerella sospesa, è stato concluso nel 2024 grazie a un investimento di 200 mila euro.

Il terzo lotto.

Dopo due anni arriva la fine per la seconda fase dei lavori. Per il secondo lotto è stato coperto un tratto di 250 metri di marciapiede, 130 metri di ringhiera per un investimento di ulteriori 300 mila euro. Si tratta di un’opera strategica a cui manca un terzo lotto che arriverà quasi a Olbia. L’ultima fase dei lavori è ancora in fase di finanziamento e e si concluderà all’altezza del bivio per Olbia. I lavori sono coordinati dall’Ufficio Lavori Pubblici comunale e promossi dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

Grazie a questa lunga distesa di marciapiedi le due frazioni di Arzachena potranno essere raggiunte a piedi e non solo dalle auto. Questo intervento è volto ad aumentare la qualità della vita, per una mobilità che dà sempre più spazio ai pedoni. C’è dunque grande attesa per la fine complessiva dell’intervento.

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