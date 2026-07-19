Meteo Olbia 20 luglio, l’ondata di caldo continua in Gallura

Le previsioni meteo per lunedì 20 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per lunedì 20 luglio a Olbia e in Gallura continuerà il dominio dell’alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Il meteo a Olbia sarà ancora condizionato dall’ondata di calore che interessa la Sardegna da diversi giorni. Anche nel nord-est dell’isola le temperature resteranno elevate, mentre nell’entroterra potranno raggiungere valori particolarmente alti durante le ore centrali della giornata.

La Protezione civile regionale continua a richiamare l’attenzione sulle alte temperature, che interesseranno tutta la Sardegna anche nella giornata di lunedì. Sebbene lungo la costa il mare contribuisca a mitigare leggermente il clima, il caldo sarà comunque intenso e accompagnato da notti molto miti, con temperature che resteranno elevate anche dopo il tramonto.

Tra porti turistici, escursioni e borghi della Gallura

Luglio rappresenta uno dei momenti di maggiore affluenza per la Gallura. Oltre alle spiagge, migliaia di persone si muoveranno tra il porto di Olbia, gli imbarchi verso l’arcipelago di La Maddalena, le escursioni nell’entroterra, i mercatini serali e i numerosi eventi organizzati nei centri turistici. Il meteo a Olbia favorirà tutte le attività all’aperto, ma il caldo imporrà ritmi diversi rispetto ad altri periodi dell’anno.

Le visite ai siti archeologici, ai borghi dell’interno e ai percorsi naturalistici saranno più piacevoli al mattino presto o dopo il tramonto, mentre nelle ore centrali sarà consigliabile limitare gli spostamenti più lunghi e proteggersi adeguatamente dal sole. I venti resteranno deboli e non sono previsti fenomeni meteorologici significativi. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata stabile e pienamente estiva, con il caldo come elemento dominante per residenti, operatori turistici e vacanzieri che stanno affollando tutta la Gallura.

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