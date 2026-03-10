L’aggressione nel Poliambulatorio di Arzachena.

Un uomo di 52 anni, residente a Luogosanto, è stato denunciato dopo un’aggressione avvenuta nella mattinata di ieri, 9 marzo, all’interno del poliambulatorio di Arzachena. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato negli uffici del Cup della struttura sanitaria di via Jaseppa di Scanu per effettuare la scelta del medico di base. Alla richiesta di esibire la documentazione necessaria per avviare la pratica, la situazione sarebbe degenerata.

L’uomo avrebbe reagito con violenza, scagliando una poltrona verso un’impiegata amministrativa e danneggiando la postazione di lavoro. L’oggetto non ha colpito la dipendente, ma subito dopo il 52enne avrebbe continuato a dare in escandescenze, gettando a terra quanto si trovava sulla scrivania e provocando danni al computer e agli arredi dell’ufficio. La lavoratrice è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti e per formalizzare la denuncia. Il rumore dell’aggressione ha spaventato diverse persone presenti, dove si trovano anche gli ambulatori per le vaccinazioni pediatriche. Gli agenti del commissariato di Porto Cervo sono intervenuti sul posto, raccogliendo le testimonianze e rintracciando poco dopo il responsabile, già identificato e denunciato.

