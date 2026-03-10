Resta in carcere il 37enne di Olbia scoperto con la cocaina

In carcere il 37enne di Olbia trovato con la cocaina.

Un 37enne di Olbia resta in carcere dopo essere stato arrestato dai carabinieri per detenzione di un chilo e mezzo di cocaina. Giovedì scorso, durante un controllo stradale, il 37enne non si era fermato all’alt dei militari e aveva tentato la fuga in moto per le vie del centro cittadino, ma era stato fermato dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione aveva permesso di recuperare la sostanza stupefacente, valutata dagli investigatori come destinata allo spaccio.

Ieri l’uomo è comparso davanti alla giudice del tribunale di Tempio per la convalida dell’arresto e ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Al termine della camera di consiglio, il tribunale ha confermato la custodia cautelare in carcere presso il penitenziario di Bancali, dove l’indagato rimarrà in attesa dei procedimenti successivi.

