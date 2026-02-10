Aggressione a Olbia, ferito grave trasportato a Sassari

Uno dei feriti nell’aggressione a Olbia ha riportato ferite molto gravi.

È molto grave uno dei feriti nelle folli aggressioni avvenute nel primo pomeriggio odierno a Olbia. La guardia giurata colpita con le forbici da un tunisino 26enne è stata trasportata a Sassari con un elicottero del 118. La donna invece ha riportato ferite più lievi ed è stata curata dai sanitari all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Nulla da fare invece per il cane, colpito dalla stessa arma dall’immigrato in un bar poco distante dalla seconda aggressione. L’uomo è stato arrestato intorno alle ore 16, dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112 NUE, relative al folle armato di forbici che ha aggredito le due persone e il cagnolino.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino straniero di 26 anni avrebbe dapprima fatto ingresso in un centro massaggi, dove avrebbe ferito al collo un’impiegata. Successivamente, lo stesso si sarebbe spostato nella piazza centrale, dove avrebbe colpito alle spalle una guardia giurata, rimasta gravemente ferita e affidata alle cure sanitarie in codice rosso, nonché colpito un cane appartenente a un avventore seduto ai tavolini di un esercizio pubblico, provocandone la morte.

A seguito delle richieste di intervento, sono immediatamente intervenuti gli equipaggi della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Porto Rotondo, che hanno bloccato tempestivamente e messo in sicurezza il soggetto, evitando ulteriori conseguenze. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e i motivi del gesto sono in corso di accertamento.

