Alle Poste di Olbia e Arzachena cartoline speciali per la Festa del papà

La Festa del Papà e l’omaggio delle Poste di Olbia e Arzachena.

Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa del Papà con colorate cartoline filateliche, anche a Olbia e Arzachena. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera inviare un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano per ricordare una giornata speciale in modo tradizionale ma allo stesso tempo originale.

La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Da grande voglio fare il papà” e “Superpapà” che consentono di scrivere un testo, dividere la cartolina puzzle in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’auguri. Le due cartoline “puzzle” sono disponibili, fino al 20 marzo, nei due uffici postali con sportello filatelico di Olbia Centro e Arzachena presso i quali sarà possibile utilizzare per la timbratura l’annullo speciale dedicato alla ricorrenza. Le cartoline sono disponibili anche online sul sito poste.it dove sono presenti ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

