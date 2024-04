Un progetto per l’agricoltura ad Arzachena, Tempio e Luogosanto

Protocollo d’intesa per l’agricoltura ad Arzachena, Tempio e Luogosanto

Mercoledì 17 aprile la firma del protocollo d’intesa per il futuro dell’agricoltura di Arzachena, Tempio e Luogosanto. Passa dalla firma di un protocollo di intesa il futuro dell’agricoltura dei comuni di Arzachena, Tempio Pausania e Luogosanto. Mercoledì 17 aprile, nella casa comunale di Arzachena, i sindaci dei tre Comuni firmeranno con i vertici del Consorzio di Bonifica della Gallura, un impegno a progettare e realizzare per i prossimi cinque anni, opere strategiche per migliorare la gestione della risorsa idrica.

Tutto a vantaggio del comparto agricolo locale e delle tre comunità. Diversi sono gli interventi oggetto del protocollo di intesa che saranno dettagliati durante l’incontro fissato a mezzogiorno nel municipio di Arzachena.

