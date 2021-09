Un forte acquazzone ad Arzachena.

Un violento acquazzone si è abbattuto questo pomeriggio su Arzachena. La pioggia è stata accompagnata dal forte vento che ha spezzato diversi rami di alberi, ha fatto cadere diversi pali e rotto alcuni cavi telefonici.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone interessate dal maltempo. In diversi casi si sono registrati piccoli allagamenti, ma la situazione è rientrata in poco tempo.

