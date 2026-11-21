Il restyling dello stemma comunale ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena riorganizza la propria immagine e l’identità visiva per valorizzare le sue origini e presentarsi al pubblico con una veste coordinata e armonica. Partendo dall’analisi del gonfalone depositato presso le sedi comunali e dalle indicazioni contenute nello Statuto, fino alle ricerche presso l’Ufficio araldico dell’archivio centrale dello Stato, l’Ente ha completato il progetto di restyling araldico, che sarà illustrato nel prossimo Consiglio comunale in programma lunedì 23 novembre alle ore 10.

Lo studio storico e grafico per la nuova immagine coordinata.

L’iniziativa rientra tra le attività di comunicazione istituzionale ed è stata condotta nel corso del 2026 dal Settore affari generali. Le attività di studio e rielaborazione grafica sono state messe a punto dallo Studio Talea di Bologna, realtà esperta nel restyling dell’immagine di enti pubblici e aziende, con l’obiettivo di ridefinire una visione moderna capace di garantire uniformità, riconoscibilità e riproducibilità.

Le dichiarazioni del sindaco Roberto Ragnedda e del presidente Mario Russu.

Il percorso di rinnovamento grafico assume un forte valore identitario per l’amministrazione e per i cittadini. “Lo stemma di un Ente è simbolo della sua storia e della sua identità. Lo studio condotto negli ultimi mesi completa un percorso fondamentale per garantire la riconoscibilità del Comune di Arzachena e il suo valore istituzionale in ogni ambito della comunicazione, sia all’interno degli uffici che verso l’esterno: valorizziamo così le origini e la storia della comunità. Per questo, l’utilizzo del logo potrà avvenire solo dietro il rispetto delle regole per una applicazione appropriata e rispettosa dell’istituzione che rappresenta e delle intenzioni che ispirarono i padri fondatori di Arzachena”, afferma il sindaco Roberto Ragnedda.

Il lavoro tecnico e storico sarà approfondito direttamente in aula consiliare. “Durante la seduta del Consiglio illustreremo l’iter che ha portato alla rielaborazione dello stemma e del marchio per condividere con la massima assemblea cittadina gli elementi araldici, i caratteri, la tipografia, le sfumature di colore – precisa il presidente del Consiglio comunale, Mario Russu -. Tutto è stato analizzato e rielaborato per riportare alla luce le caratteristiche che segnarono la nascita di Arzachena come Comune autonomo nel 1922“.

L’entrata in vigore del manuale di immagine del Comune di Arzachena.

Una volta approvata la delibera consiliare, il manuale di immagine sarà divulgato sul sito web istituzionale del Comune ed entrerà ufficialmente in vigore. Le nuove regole sulla riproduzione e sull’utilizzo dello stemma e del marchio comunale sostituiranno ogni altra versione attualmente in uso nella realizzazione di qualsiasi strumento di comunicazione, sia online che offline.

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