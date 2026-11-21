Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 11 addetti al lavaggio veicoli (con contratto a tempo determinato), 1 muratore in pietra e mattoni (con contratto a tempo indeterminato).

Badesi

A Badesi cercano 3 baristi, 2 camerieri di sala, 2 chef de rang, 1 pizzaiolo, 1 aiuto cuoco, 1 cuoco, 1 chef. Si offre contratto a tempo determinato.

Annunci Aspal.

Olbia

A Olbia cercano 1 senior project manager, 1 consulente tecnico commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 coordinatore amministrazione finanziaria. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 2 Commessi delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 2 commessi delle vendite al minuto iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 18 al 30 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 3 Commessi alle vendite

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena, 3 commessi alle vendite iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 8 nell’ambito del Recruiting Day dedicato alla legge 68/99 che si terrà nel CPI di Sassari. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Scadenza: 1° dicembre.

Olbia. 1 Addetto all’imballaggio e al magazzino

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto all’imballaggio e al magazzino iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 13 al 23 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Buddusò. 2 Addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte

Un’azienda cerca, per la sede di Buddusò, 2 addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 20 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Operatore esecutivo polifunzionale / Guardiano e portinaio

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna cerca, per la sede di Olbia, con avviamento a selezione, 1 operatore esecutivo polifunzionale / guardiano e portinaio iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Domande entro il 20 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura di Commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 7 dicembre. Info nel CPI di appartenenza.

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