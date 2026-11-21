L’incendio di un camion bar nelle campagne di Buddusò.

Un camion bar è stato interessato da un incendio nella serata di ieri, intorno alle 20, nei pressi del nuraghe Loelle, nel territorio di Buddusò. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Ozieri, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco hanno scongiurato ulteriori rischi.

Il rogo ha causato ingenti danni al mezzo, ma l’intervento dei soccorritori ha permesso di evitare che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante. Non si registrano feriti. Presenti nell’area anche i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di competenza. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento e restano in piedi diverse ipotesi, che spaziano dal cortocircuito all’atto doloso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui