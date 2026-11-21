A Berchidda si è parlato di Sclerosi tuberosa.

Si è tenuto nei giorni scorsi a Berchidda, negli spazi del Museo del Vino, un convegno dedicato alla sclerosi tuberosa e al più ampio tema delle malattie rare. L’iniziativa, a cui ha preso parte anche l’amministrazione comunale, ha rappresentato un importante momento di approfondimento e sensibilizzazione sociale per l’intera comunità.

La sclerosi tuberosa è una condizione genetica rara che può interessare diversi organi e apparati, manifestandosi con caratteristiche e intensità molto variabili da persona a persona. La sua complessità richiede percorsi di cura personalizzati e un supporto medico multidisciplinare costante, volto a migliorare la qualità della vita dei pazienti e ad affiancare le loro famiglie nella gestione quotidiana.

Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati i dati epidemiologici che descrivono l’impatto di queste patologie. A livello globale, la sclerosi tuberosa colpisce circa un neonato ogni 6.000, interessando complessivamente un milione di persone nel mondo. Più in generale, il fenomeno delle malattie rare coinvolge in Italia circa 5 milioni di cittadini, delineando una realtà che richiede costante attenzione istituzionale, ricerca e azioni concrete di supporto. A margine dell’evento, il primo cittadino ha voluto esprimere la gratitudine della comunità verso chi si impegna quotidianamente nella diffusione della consapevolezza su questa patologia.

“Si ringrazia il nostro concittadino Paolo Fenu e la sua famiglia che hanno sempre tenuto accese nella comunità locale, regionale e nazionale le luci della sensibilizzazione sul tema con il sorriso della vita. Grazie a tutti loro, all’amica Tetta che non c’è più, all’Associazione Sclerosi Tuberosa, all’Orchestra Spensierata e a quanti hanno partecipato alla giornata di grande valore sociale e umano”, ha dichiarato il sindaco Andrea Nieddu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui