Arzachena, più servizi e sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti

Arzachena contro l’abbandono dei rifiuti.

La tutela del territorio e la salvaguardia del decoro urbano si confermano tra le priorità strategiche dell’amministrazione comunale di Arzachena, impegnata nel contrasto all’abbandono dei rifiuti durante la stagione estiva. Con l’avvio della fase di massimo afflusso turistico, il Comune organizza le modalità di conferimento destinate a residenti e visitatori, offrendo alternative puntuali a chi si trova in procinto di lasciare le località di vacanza e non può usufruire del consueto servizio porta a porta.

Più servizi.

Per venire incontro alle esigenze di chi deve organizzare la partenza al di fuori degli orari della raccolta ordinaria, la società di gestione De Vizia Transfer mette a disposizione specifici canali di assistenza e strutture dedicate sul territorio. Presso la località di Cannigione, in via Livorno, l’Ecocentro comunale osserva un orario continuativo nei mesi estivi, garantendo l’apertura sia nei giorni feriali sia durante il fine settimana, con fasce orarie sia mattutine sia pomeridiane per agevolare il flusso degli utenti. Parallelamente, la frazione di Baja Sardinia ospita in via Salaris il Centro ambientale mobile, una struttura attiva tutti i giorni della settimana con orario pomeridiano e serale, pensata per consentire un conferimento rapido e controllato.

Sanzioni per i trasgressori.

Ai fini della prevenzione, oltre a migliorare i servizi, il Comune fa affidamento sui controlli e sulle sanzioni a carico dei trasgressori. Dal primo agosto è infatti operativo un capillare sistema di videosorveglianza, composto da telecamere fisse e dispositivi mobili dislocati nell’intero territorio comunale per individuare i reati ambientali. Il conferimento errato e il deposito non autorizzato comportano sanzioni pecuniarie che arrivano fino a cinquecento euro. Una misura introdotta per tutelare l’immagine del territorio e disincentivare comportamenti dannosi per l’ecosistema.

Per qualsiasi chiarimento o per concordare modalità specifiche di smaltimento prima della partenza, la cittadinanza e i turisti possono fare riferimento all’Ufficio De Vizia Transfer situato in via Marconi ad Arzachena. Il personale è raggiungibile attraverso il numero verde gratuito dedicato o tramite posta elettronica. Ulteriori dettagli operativi e aggiornamenti continui sul piano di riciclo e igiene urbana sono consultabili direttamente all’interno del portale istituzionale del Comune di Arzachena.







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