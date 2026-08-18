Sul filo del discorso: De Giovanni conquista la piazza di Olbia

Maurizio De Giovanni presenta il suo romanzo a Olbia.

Una piazza dello Scolastico affollatissima ha accolto ieri sera Maurizio De Giovanni, protagonista del decimo appuntamento della quattordicesima edizione di “Sul filo del discorso”. In platea c’erano lettori che seguono da anni lo scrittore napoletano, ma anche molti spettatori che lo conoscono attraverso i personaggi e le storie arrivati sul piccolo schermo grazie alle numerose serie televisive ispirate alle sue opere.

A dialogare con De Giovanni è stato il giornalista Augusto Ditel, che ha accompagnato l’autore in un lungo confronto capace di alternare momenti di leggerezza e battute divertenti a riflessioni su temi molto più profondi e dolorosi, a partire dagli anni di piombo e dalle ferite lasciate nella storia italiana.

Una conversazione nella quale De Giovanni ha mostrato ancora una volta la capacità di passare dall’ironia alla riflessione senza perdere il filo del racconto. Il pubblico lo ha seguito con grande attenzione per tutta la serata, reagendo alle battute, ma anche ascoltando con partecipazione quando il discorso si è spostato su pagine più complesse della storia e della società.

Al centro dell’incontro anche Il tempo dell’orologiaio, il romanzo che ha portato De Giovanni a Olbia, attraverso il quale l’autore ha accompagnato i presenti dentro una storia nella quale il tempo, la memoria e il passato assumono un ruolo importante. Ma la serata ha riservato anche una piccola sorpresa per i lettori: un’anteprima sul prossimo libro di De Giovanni, , in uscita a ottobre, dal titolo Il Bufalo e Sammarzano.

Protagonista della nuova storia sarà Sammarzano, un poliziotto calvo (da qui il suo nomignolo) che, a causa di una situazione personale, viene improvvisamente trasferito da Milano alla Stazione Centrale di Napoli. È qui che entra in scena il Bufalo, un grosso cuoco che gestisce una particolare trattoria. Il ristorante ha una regola precisa: il cuoco cucina soltanto per chi si trova realmente in difficoltà economiche. Una fama culinaria che però attira anche persone facoltose, pronte a travestirsi da poveri pur di poter assaggiare i suoi piatti. Il Bufalo, però, sembra avere un metodo infallibile per smascherarle: gli bastano due domande per capire chi ha davvero bisogno e chi sta soltanto fingendo.

Tra San Marzano e il Bufalo nasce così una collaborazione decisamente insolita. Il poliziotto, coinvolto in una serie di casi particolarmente delicati, troverà nel cuoco un alleato inatteso, capace di aiutarlo a risolvere alcune vicende poliziesche scottanti. Un nuovo personaggio e una nuova storia che De Giovanni ha raccontato con evidente divertimento, invitando i suoi lettori a non perdere l’appuntamento con Il bufalo e Sammarzano.

Al termine della serata, una lunga fila di lettori ha atteso pazientemente il proprio turno per il firmacopie. De Giovanni si è fermato con tutti, disponibile a scambiare qualche parola, una battuta o un pensiero con chi aveva scelto di portare con sé o di acquistare in loco un suo libro. Un momento che ha prolungato l’incontro ben oltre la conclusione ufficiale, confermando il rapporto particolare che lo scrittore riesce a costruire con il proprio pubblico.

Il prossimo appuntamento.

La serata ha così aggiunto un altro appuntamento di grande partecipazione al calendario di “Sul filo del discorso”, rassegna organizzata dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana, che tornerà martedì 25 agosto alle 21.30, sempre in piazza dello Scolastico, con Piero De Luca e L’idea di Europa e il suo destino. L’autore dialogherà con Giacomo Bedeschi e Gianluca Borzoni.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui