Rifiuti, fumo e barche: le regole in spiaggia ad Arzachena

Le regole in spiaggia ad Arzachena.

La gestione del patrimonio naturale del territorio di Arzachena durante la stagione estiva rappresenta una delle sfide più complesse e rilevanti per la costa nord-orientale della Sardegna. L’imponente afflusso di visitatori che ogni anno popola le rinomate località balneari dell’isola richiede un equilibrio costante tra la ricettività turistica e la salvaguardia di un ecosistema prezioso quanto delicato. Per rispondere a questa esigenza, il Comune di Arzachena, in stretta sinergia con la Regione Autonoma della Sardegna e la Guardia Costiera, ha predisposto un piano integrato di tutela ambientale e sicurezza della balneazione, sostenuto da un quadro normativo ben preciso che mira a promuovere la cultura del rispetto verso il territorio e verso gli altri.

La riduzione dei rifiuti.

Uno dei pilastri fondamentali di questo modello di sviluppo sostenibile riguarda la drastica riduzione dell’impatto dei rifiuti sull’ambiente marino. Le ordinanze comunali pongono da tempo un forte accento sulla lotta alla plastica monouso non biodegradabile, con l’obiettivo prioritario di fermare all’origine la dispersione delle pericolose microplastiche lungo la costa. Questa attenzione verso la pulizia dei litorali si estende anche al contrasto del tabagismo in spiaggia, dove la sigaretta non è vietata in assoluto ma resta rigorosamente circoscritta alle sole aree attrezzate dotate di posacenere. Evitare la dispersione dei mozziconi sulla sabbia risponde sia a un’esigenza di decoro urbano sia alla necessità di proteggere la fauna marina da sostanze chimiche altamente tossiche che impiegano molti anni prima di degradarsi completamente.

La tutela degli elementi naturali nella spiaggia di Arzachena.

La conservazione morfologica della costa richiede inoltre una particolare cura nella tutela degli elementi naturali che compongono il paesaggio. La rimozione di sabbia, ciottoli, conchiglie o specie vegetali non costituisce soltanto un danno ecologico profondo, ma integra un grave illecito sanzionato dalla legge. Particolare attenzione viene riservata alla tutela della Posidonia oceanica, la cui presenza sui fondali rappresenta un indicatore primario della salute delle acque e costituisce una barriera naturale insostituibile contro i fenomeni di erosione costiera. Per proteggere questi equilibri e garantire al contempo una fruizione equa del litorale, la normativa regionale vieta qualsiasi occupazione impropria degli spazi con ombrelloni o lettini lasciati incustoditi, garantendo sempre una fascia di libero transito di almeno 5 metri dalla battigia.

La gestione ponderata degli animali domestici.

La sicurezza delle attività acquatiche si articola su una rigorosa distanza di rispetto tra la zona riservata ai bagnanti e le rotte riservate alla navigazione da diporto. Le imbarcazioni a motore, i gommoni e le moto d’acqua devono mantenere una distanza minima di duecento metri dalle spiagge e di cento metri dalle coste a picco, potendo utilizzare esclusivamente gli appositi corridoi di lancio per l’avvicinamento a terra.

Parallelamente, l’ordinato svolgimento della vita da spiaggia passa attraverso la gestione ponderata della presenza degli animali domestici, accolti liberamente in spiagge dedicate o ammessi negli altri arenili solo in precise fasce orarie della giornata, nonché dal rispetto della tranquillità pubblica, garantito dal divieto di emissioni sonore moleste e dall’interdizione totale dei mezzi a motore sulle dune. La riuscita di questo modello non si affida tuttavia soltanto all’opera di vigilanza e al sistema sanzionatorio, ma fa appello alla responsabilità individuale di ogni visitatore, ricordando che in caso di criticità il riferimento immediato per le emergenze resta il Numero unico europeo 112.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui