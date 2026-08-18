Denunciato un finto carabiniere davanti alla discoteca di San Teodoro.

Una placca distintiva e un lampeggiante blu sul cruscotto di un’Audi Q3 per cercare di superare i controlli all’ingresso di un noto locale della movida di San Teodoro. Il tentativo di presentarsi come un appartenente all’Arma dei Carabinieri impegnato in un’attività ufficiale si è però concluso con l’intervento dei militari veri. L’episodio si è verificato nei pressi della discoteca Ambra Night, dove un uomo alla guida del Suv ha cercato di qualificarsi agli addetti alla sicurezza come carabiniere. Per sostenere la propria versione, ha mostrato anche una placca distintiva e utilizzato un dispositivo luminoso blu collocato sul cruscotto dell’auto.

I carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato il balordo.

La situazione ha richiamato l’attenzione dei carabinieri (veri) della Compagnia di Siniscola, intervenuti per verificare quanto stava accadendo. I militari hanno fermato l’uomo e proceduto alla perquisizione, concentrando gli accertamenti sia sulla persona sia sull’auto. Durante il controllo sono stati sequestrati la placca risultata contraffatta e il lampeggiante blu. Gli accertamenti hanno poi portato alla scoperta di un ulteriore elemento: l’uomo aveva con sé 59 grammi di hashish, ritenuti destinati allo spaccio. La vicenda si è conclusa con una denuncia per il balordo.







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