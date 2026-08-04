Riprende ad Arzachena il riciclo della plastica, cosa c’è da sapere

Il riciclo della plastica ad Arzachena.

La filiera del riciclo della plastica in Sardegna ha ripreso la sua piena attività nel mese di agosto. L’amministrazione comunale di Arzachena informa la cittadinanza che la filiera del riciclo della plastica in Sardegna ha ripreso la sua piena operatività. I centri di raccolta dell’isola hanno garantito la continuità del servizio per tutto il mese di agosto attraverso la società gestrice De Vizia Transfer.

Il Comune definisce le modalità per il corretto conferimento dei materiali plastici mediante l’esposizione dei consueti sacchi trasparenti. La frequenza della raccolta prevede due uscite settimanali nei giorni di martedì e venerdì per i mesi di luglio e agosto. Il calendario passa invece alla sola giornata del venerdì per il restante periodo compreso tra settembre e giugno. Gli utenti possono inoltre usufruire dell’ecocentro comunale situato in via Livorno a Cannigione negli orari di apertura previsti.

L’amministrazione sottolinea l’importanza di ridurre la produzione di scarti alla fonte per garantire la tutela dell’ambiente del territorio. “L’adozione di borracce riutilizzabili consente l’eliminazione delle bottiglie monouso con un notevole risparmio sul volume complessivo dei rifiuti. La preferenza per i prodotti alimentari sfusi a chilometro zero evita l’impiego superfluo di vaschette e imballaggi in polistirolo”.

L’ente consiglia l’acquisto di detergenti solidi o in formato ricarica per limitare l’uso dei flaconi in plastica rigida negli ambienti domestici. “Si raccomanda la sostituzione di stoviglie e cannucce usa e getta con articoli riutilizzabili o realizzati in materiale totalmente compostabile”. Il Comune invita infine la popolazione a svuotare e schiacciare i contenitori prima del conferimento per ottimizzare lo spazio nei sacchi dedicati.

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