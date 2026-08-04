Olbia, chiusa due rampe per la sopraelevata

È iniziato questa mattina a Olbia il monitoraggio del traffico che servirà a valutare il futuro della sopraelevata e le possibili alternative. Il Comune ha infatti avviato una serie di chiusure temporanee di alcune rampe di accesso per studiare i flussi dei veicoli e raccogliere dati utili alla progettazione delle future opere. L’iniziativa rientra nell’Intervento di monitoraggio del traffico, opera alternativa SS125, previsto dall’ordinanza dirigenziale numero 446 emanata ieri. L’amministrazione comunale continua a lavorare sul superamento dell’attuale sopraelevata. Tra le soluzioni in discussione c’è la realizzazione di un sottopasso, o tunnel subacqueo, che dovrebbe sostituire il viadotto.

Le parole del sindaco Nizzi

«Si tratta di un intervento necessario per migliorare la gestione dei flussi di traffico e garantire una circolazione più sicura ed efficiente – spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Le chiusure saranno limitate nel tempo e accompagnate da una segnaletica chiara e ben visibile. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza: questi monitoraggi sono fondamentali per programmare i prossimi interventi che renderanno la nostra viabilità più moderna e funzionale”.

Le chiusure e le modifiche alla viabilità

Da questa mattina è chiusa al traffico la rampa di accesso del Viadotto Sud, con innesto da via Genova. La limitazione resterà in vigore fino alle ore 6 del 6 agosto, salvo diverse esigenze legate alle attività di monitoraggio. Da domani mattina scatterà invece la chiusura della rampa di accesso alla SS125 Orientale Sarda dalla rotatoria di Paule Longa, con accesso da via Venafiorita. In questo caso il divieto resterà in vigore fino alle ore 6 del 7 agosto. Sempre dal 5 agosto al 7 agosto, nel tratto di via Gian Battista Vico compreso tra via Venafiorita e la rampa della SS125 potranno transitare soltanto i residenti e il traffico locale. La strada sarà percorribile in doppio senso di marcia.

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