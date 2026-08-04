Olbia entra nello yachting internazionale con il nuovo Molo Brin

Lo yachting internazionale con il nuovo Molo Brin di Olbia.

Il Molo Brin apre ufficialmente una nuova pagina della nautica olbiese. È arrivato il Nero, il primo superyacht ad attraccare nella nuova struttura dedicata ai grandi yacht dopo l’avvio delle attività affidate a D-Marin, gruppo internazionale specializzato nella gestione di marine premium.

L’arrivo dell’imponente imbarcazione, lunga circa 90 metri, rappresenta il primo segnale concreto della trasformazione di una delle aree più simboliche del waterfront cittadino. Lo yacht, caratterizzato dall’elegante scafo nero e da linee ispirate ai grandi panfili classici del Novecento, inaugura infatti la fase operativa del nuovo Molo Brin. Ciò non significa che siamo di fronte al completamento definitivo dell’opera: il progetto complessivo proseguirà fino al 2027, quando la marina sarà ultimata nella sua configurazione finale.

L’apertura della struttura segna l’ingresso di Olbia nella rete internazionale di D-Marin, operatore presente con marine dedicate alla nautica di alta gamma in diverse località del Mediterraneo e non solo. L’acquisizione della gestione della Marina di Olbia Yacht Service (Moys) e l’avvio delle attività al Molo Brin rappresentano per il gruppo un investimento strategico, legato alla posizione della città: porta d’accesso alla Costa Smeralda, all’Arcipelago della Maddalena e alle principali rotte dello yachting internazionale.

“L’avvio delle attività di Molo Brin rappresenta un importante traguardo per D-Marin e per la città di Olbia – aveva dichiarato Andrea De Santis, Coo di D-Marin -. La visione e l’impegno di Gian Pietro Sirca, Board Member di Moys, hanno contribuito a dare nuova vita a questa area strategica del waterfront cittadino, rendendo possibile la creazione di una struttura dedicata ai grandi yacht”. Secondo D-Marin, il Molo Brin offrirà ad armatori ed equipaggi una base esclusiva da cui vivere Olbia, la Sardegna e il Mediterraneo.

L’avvio delle attività è stato possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e rappresenta, secondo il gruppo, “il primo passo verso il completamento del progetto previsto nel 2027“. Nella fase operativa iniziale, partita il 2 agosto, il Molo Brin offre servizi essenziali per gli yacht ospitati nella struttura: assistenza all’ormeggio e al disormeggio, sicurezza, sorveglianza e parcheggio. L’accesso alla struttura, in questa prima fase, è riservato agli armatori e agli equipaggi degli yacht ormeggiati.

Intanto sul waterfront iniziano a vedersi i primi elementi della trasformazione: sono operative le nuove soluzioni per gli accessi alle imbarcazioni e si stanno delineando le prime sistemazioni dell’area, comprese le zone verdi che contribuiranno al nuovo assetto del Molo Brin. Restano invece in corso gli interventi previsti dal progetto complessivo, che porteranno alla completa definizione della marina nei prossimi anni.

L’arrivo del Nero non rappresenta soltanto un evento legato al mondo del lusso, ma apre una riflessione sul possibile impatto economico della nuova infrastruttura. I grandi yacht generano una filiera di servizi che coinvolge manutenzione, assistenza tecnica, rifornimenti, logistica, ospitalità e attività commerciali. La sfida per Olbia sarà trasformare la presenza di una clientela internazionale in opportunità concrete per il territorio e per le imprese locali. La posizione del Molo Brin, a pochi passi dal centro cittadino, dai servizi, dall’aeroporto e dal terminal traghetti, è uno degli elementi su cui D-Marin punta per costruire una nuova destinazione dello yachting mediterraneo.

Il Nero è il primo ospite della nuova gestione, ma il vero protagonista della trasformazione sarà il progetto nel suo complesso. Il Molo Brin entra così in una fase di passaggio: una parte della nuova marina è già operativa, mentre la città attende il completamento dell’intervento che potrebbe modificare il ruolo di Olbia nel mercato della nautica internazionale.

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