Poste, nessuna pausa estiva a Olbia: uffici operativi ad agosto

Niente pausa estiva per le Poste di Olbia.

La pausa estiva non fermerà l’attività degli uffici postali di Olbia. Anche nel mese di agosto, periodo nel quale tradizionalmente si registra una diminuzione degli accessi soprattutto nei centri urbani, Poste Italiane ha previsto una sostanziale continuità del servizio per assicurare ai cittadini la possibilità di usufruire delle principali prestazioni senza particolari disagi.

Le due sedi con maggiore affluenza, Olbia Centro di via Acquedotto e Olbia 1 di viale Aldo Moro, manterranno per gran parte del mese il consueto orario continuato fino alle 19:05, mentre il sabato l’apertura sarà garantita fino alle 12:35. Sono previste alcune modifiche temporanee: l’ufficio di Olbia Centro adotterà l’orario ridotto dalle 8:20 alle 13:35 nel periodo compreso tra il 24 e il 28 agosto, mentre Olbia 1 seguirà la stessa rimodulazione dal 10 al 21 agosto. In entrambe le sedi, comunque, il servizio resterà attivo.

Anche gli altri due uffici cittadini, Olbia 2 in via Agrigento e Olbia 3 in via Cherubini, rimarranno aperti durante il periodo estivo con il consueto orario su un unico turno, dalle 8:20 alle 13:35, con apertura del sabato fino alle 12:35. Per queste sedi la riorganizzazione degli orari potrà comportare soltanto alcune giornate di chiusura, che saranno comunicate attraverso gli avvisi presenti negli uffici, sul sito di Poste Italiane e tramite l’applicazione dedicata.

Parallelamente alla rete degli sportelli, i cittadini di Olbia potranno contare anche sui servizi automatici disponibili sul territorio. Sono infatti sei gli Atm Postamat presenti nel comune, operativi ininterrottamente, 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Attraverso questi strumenti è possibile effettuare numerose operazioni, dal prelievo di contanti al pagamento delle principali utenze e dei bollettini, fino alle ricariche telefoniche e delle carte PostePay, oltre alla consultazione del saldo e dei movimenti del conto.

Poste Italiane ricorda inoltre che molti servizi possono essere svolti anche attraverso i canali digitali, evitando in diversi casi la necessità di recarsi allo sportello. Tramite il sito ufficiale e l’app Poste Italiane è possibile, tra le altre operazioni, pagare bollettini postali, Mav, servizi PagoPa, multe e bollo auto e moto, controllare lo stato delle spedizioni, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici e monitorare le proprie spese.

La scelta di mantenere attiva la rete degli uffici anche durante il mese di agosto punta quindi a garantire un presidio costante in una fase dell’anno caratterizzata da maggiore mobilità e dalla presenza di numerosi visitatori in città. L’obiettivo è assicurare la disponibilità dei servizi postali tradizionali affiancandoli alle soluzioni digitali sempre accessibili.

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